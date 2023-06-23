Экс-стюардесса Беддинг рассказала, как пересесть из "эконома" в бизнес-класс бесплатно

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Сотрудники авиакомпании могут решить пересадить пассажира из эконом-класса в бизнес-класс, если есть свободные места, однако необходимо "соответствовать" внешне, рассказала бывшая стюардесса Селина Беддинг.

Фото: REX/ Shutterstock

По её словам, персонал борта всегда обращает внимание на то, во что одет человек. И если есть возможность, то "модников" пересадят в бизнес-класс бесплатно. А если вы решили лететь в шлёпанцах и шортах на это можно не надеяться.

"Туфли с открытым носком, сандалии и шлёпанцы, по-видимому, следует избегать любой ценой", — рассказала Беддинг Mirror.

Кроме того, по её словам, стоит отказаться от:

спортивного костюма,

обтягивающих лосин,

глубоких вырезов.

Лучшим решением могут стать джинсы и блейзер, подытожила экс-стюардесса.

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