Пожаловавшегося на размещение в коридоре красноярца "выгнали" из больницы

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель Красноярска по имени Александр рассказал, что его выгнали из больницы №7 после того, как он опубликовал видео из коридора медучреждения.

Мужчина записал и опубликовал видео с жалобой на то, что ему нашлось место лишь в коридоре, тогда как в палатах, по его словам, были места.

Перенёсший инсульт в 2013 году мужчина поступил в больницу, так как у него поднялась температура, а на его ноге разошлись швы, сделанные после неудачной медицинской процедуры.

Ранее канадский защитник Кэмерон Ли из "Амура" рассказал, что ему было страшно в российской больнице.

Видео разошлось по Сети, что по словам возмущённого пациента, не понравилось руководству больницы. Мужчине объявили, что его выписывают из больницы.

"Я пробыл в больнице всего два дня. Хотя до этого мне назначили лечение на 10 дней. Эти врачи не вылечили мня, а покалечили", — цитирует слова Александра prmira.ru.

В Минздраве объяснили, что выписали мужчину потому, что показаний "для стационарного лечения нет".

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Пациент в коридоре, врача нет.