Канделаки обратилась к Симоньян после слухов об их вражде: По-грузински ты матом так и не научилась ругаться

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Тина Канделаки ответила на слухи о том, что она намерена подсидеть Маргариту Симоньян и занять кресло директора RT.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Маргариты Симоньян

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки опубликовала пост, в котором утверждается, что она метит на место Маргариты Симоньян. В публикации сообщается, что рейтинги RT падают, в то время как ТНТ показывает солидные результаты по охвату зрительской аудитории.

"Расстраивает одно, джана, что всё-таки по-грузински ты матом так и не научилась ругаться, а грузинский мат, ты же не будешь спорить, он всё-таки сочнее, чем армянский", — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Ранее Маргарита Симоньян объяснила, почему российские ПВО не могут сбивать украинские беспилотники.

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Маргарита Симоньян и Тина Канделаки - "Железные леди" на НТВ, промо-ролик, 2013.