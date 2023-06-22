Тина Канделаки ответила на слухи о том, что она намерена подсидеть Маргариту Симоньян и занять кресло директора RT.
Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки опубликовала пост, в котором утверждается, что она метит на место Маргариты Симоньян. В публикации сообщается, что рейтинги RT падают, в то время как ТНТ показывает солидные результаты по охвату зрительской аудитории.
"Расстраивает одно, джана, что всё-таки по-грузински ты матом так и не научилась ругаться, а грузинский мат, ты же не будешь спорить, он всё-таки сочнее, чем армянский", — написала Канделаки в своём Telegram-канале.
Ранее Маргарита Симоньян объяснила, почему российские ПВО не могут сбивать украинские беспилотники.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Совершенно очевидно, что НАТО готовится вступить в войну, техника и ударные батальоны готовятся "жечь русских и белорусов" летом-2023 - пишут военспецы TopWar.