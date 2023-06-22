Политолог Сергей Марков рассказал, почему не стоит сравнивать Великую Отечественную войну со спецоперацией на Украине.
Марков считает, что между двумя датами (22 июня 1941 и 24 февраля 2022) есть только одно сходство.
"Эти дни разделили жизнь мирных людей на жизнь до войны — и войну", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он объяснил, что Германия несла лишь разрушения в захваченные города, в то время как Россия, по его словам, восстанавливает разрушенное.
"Германия хотела сделать жителей СССР рабами. Россия хочет сделать жителей Украины такими же, как жители России", — отметил политический эксперт.
Марков заверил, что Россия с начала СВО вообще не стреляла по городам, стараясь избегать потерь среди мирных граждан.
Ранее сообщалось, что молодых людей из Мариуполя заставили публично извиняться за слова о том, что Россия разрушила город.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Совершенно очевидно, что НАТО готовится вступить в войну, техника и ударные батальоны готовятся "жечь русских и белорусов" летом-2023 - пишут военспецы TopWar.