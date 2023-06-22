Марков объяснил, чем отличается ВОВ от СВО: Россия вообще не стреляла по городам

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков рассказал, почему не стоит сравнивать Великую Отечественную войну со спецоперацией на Украине.

Фото: u-f.ru

Марков считает, что между двумя датами (22 июня 1941 и 24 февраля 2022) есть только одно сходство.

"Эти дни разделили жизнь мирных людей на жизнь до войны — и войну", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он объяснил, что Германия несла лишь разрушения в захваченные города, в то время как Россия, по его словам, восстанавливает разрушенное.

"Германия хотела сделать жителей СССР рабами. Россия хочет сделать жителей Украины такими же, как жители России", — отметил политический эксперт.

Марков заверил, что Россия с начала СВО вообще не стреляла по городам, стараясь избегать потерь среди мирных граждан.

Ранее сообщалось, что молодых людей из Мариуполя заставили публично извиняться за слова о том, что Россия разрушила город.

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Мариуполь . Драмтеатр внутри