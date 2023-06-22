"Прекратить лгать": Пригожин сказал, с чего нужно начать борьбу с тревожностью граждан из-за ситуации в стране

Для мобилизации российского общества необходимо власти перестать лгать и обворовывать людей. Об этом заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого цитирует пресс-служба компании "Конкорд".
Лидер "музыкантов" считает, что усиление тревожности среди россиян происходит из-за вранья и двойных стандартов чиновников.
"Я считаю, что первое, что требуется обществу — это прекратить лгать. Второе — это прекратить двойные стандарты. Третье — прекратить рэкет, когда у бизнеса забирается то, что ему принадлежит, чтобы отдать очередному олигарху, у которого яхта должна быть на 10 метров длиннее, а она стала короче из-за санкций", — сказал Пригожин.
В-четвертых, нужно прекратить спекулировать на патриотических чувствах граждан, а на деле "разворовывать свою страну", указал Евгений Пригожин. И пятое — людям необходимо вернуть справедливость, поскольку "они давно уже забыли это слово", добавил он.
Напомним, ранее Евгений Пригожин раскрыл реальное положение российских войск в зоне специальной военной операции.
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