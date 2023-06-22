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Взгляд на мир от FederalCity: объективно и интересно

2:29
Общество

За последние годы платформа Дзен стала одной из самых авторитетных и массовых площадок рунета. И это очень отрадный факт: ведь безграничное расширение интернета становится уже большой проблемой для его пользователей. Слишком много информации во Всемирной паутине — хорошей и разной, причем вторая категория гораздо обширнее….

Вот так и получается, что человек, который заходит в интернет, чтобы просто узнать последние новости и прочитать по их поводу мнение компетентных экспертов, попросту может запутаться и захлебнуться в большой количестве малодостоверной информации, не слишком вменяемой "аналитики", да и откровенных фейков.

А вот платформа Дзен хороша именно тем, что ее администрация тщательно отсекает весь этот информационный шлак и "белый шум", оставляя для своих пользователей лишь то, что может быть им интересно и полезно.

Для примера можно представить телеграм-канал информационного агентства FederalCity. Как очевидно из его названия, оно специализируется на освещении проблем тех трех российских городов, которые имеют статус федеральных — то есть Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Но FederalCity — не только о политике, хотя в ленте издания ей посвящен солидный блок. Экономика, наука, культурная жизнь, туризм — журналисты FederalCity не упускают ни одной важной темы, интересующей читателя. Причем делают это на весьма высоком уровне: их новостные материалы подробны, информативны, креативны, да и попросту прекрасно написаны.

И даже не только о трех названных городах — издание регулярно публикует новости из других российских регионов и всего мира. Особенно хочется отметить его экспертов, которые комментируют актуальные темы геополитики.

По всему поэтому под материалами агентства читатели всегда оставляют множество позитивных отзывов. А многие интернет-пользователи признают, что FederalCity — одно из самых объективных, достоверных и интересных новостных изданий рунета.

Так что, подписавшись на дзен-канал FederalCity, любой москвич, петербуржец, севастополец, да и житель другого города — как в России, так и за ее пределами — ни в коем случае не разочаруется и найдет среди контента издания именно то, что ему нужно.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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