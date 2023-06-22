В 21 веке история гибели партизанки Зои Космодемьянской получила новые подробности

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

После рассекречивания документов периода ВОВ стало известно о причастных к гибели партизанки Зои Космодемьянской жителях Подмосковья.

18-летнюю московскую партизанку Зою Космодемьянскую в деревне Петрищево пытали и убили за диверсии в селе, оккупированном немцами.

Ранее сообщалось, что после выхода на экраны художественного фильма о Зое Космодемьянской на партизанку посыпалась критика.

По информации издания "Вести Подмосковья", согласно новым данным, к гибели девушки причастны некоторые жители Подмосковья. В частности, житель села Петрищево Семён Свиридов помогал оккупантам. По поручению фашистов он дежурил ночью, заметил Зою Космодемьянскую и сдал немцам. Этого человека позже судили и расстреляли.

Ещё одним жителем Петрищево, арестованным после казни Зои, была селянка Федосья Солина. Она участвовала в избиении партизанки, так как считала её виновной в сожжении своего дома. Женщину ждала та же участь, что и Семёна Свиридова. Её расстреляли по приговору суда.

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Зоя Космодемьянская (1944) в хорошем качестве