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Адвокат Захидов не исключил введения процедуры химической кастрации для педофилов в РФ

1:26
Общество

В России может быть введена химическая кастрация для педофилов на законодательном уровне по примеру Белоруссии. Это предложение впервые было внесено Дмитрием Медведевым в 2011 году, однако по ряду причин соответствующий законопроект так и не был принят.

Адвокат Захидов не исключил введения процедуры химической кастрации для педофилов в РФ
Фото: СКР

Вновь это предложение было озвучено членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолием Выборным в 2020 году, но тогда его также предложили доработать. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вновь пыталась вернуться к обсуждению этого вопроса в 2022 году, но опять безуспешно.

Теперь законопроект о химической кастрации педофилов будет внесён в Госдуму депутатами ЛДПР.

Если законопроект будет принят, то следующим этапом может стать обсуждение возвращения смертной казни, считает адвокат и член коллегии адвокатов "Люди дела" Алишер Захидов.

"Если в России введут процедуру кастрации, то следующим шагом будет вопрос отмены смертной казни по выборочным составам. Начнут, скорее всего, по тяжким преступлениям, по детям, по особо-жестоким преступлениям. Это одна из ступеней в восстановлении справедливости, потому что дети у нас являются незащищенной категорией", — сказал Захидов в беседе с Радио 1.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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