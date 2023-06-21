Ушёл из жизни режиссёр, снимавший клипы для группы "Чайф"

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

На 59-м году жизни скончался кинорежиссёр и документалист Кирилл Котельников, снимавший клипы для рок-группы "Чайф". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы.

Как отмечают коллеги усопшего, он был из тех светлых людей, с которыми хочется общаться, работать и дружить. Причина смерти Котельникова не уточняется.

Среди работ кинорежиссера — "С чего начинается Родина", "Все девушки Бонда", "Сон в красном тереме", "Не передовая" и "Картонная пристань". Он также снимал клипы для популярной немецкой группы Bad Boys Blue.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.