В России началась Международная акция «Свеча Памяти», приуроченная к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны

В России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья, стартовала 15-я Международная мемориальная акция "Свеча Памяти", которая пройдёт 21-22 июня.

Фото: Редакция Pravda.Ru

"Свеча Памяти" стала символом не только скорби, но и бесконечной гордости за русских людей, которые несмотря ни на что вышли из этой войны победителями.

Акция "Свеча Памяти" станет первым этапом в ряде мероприятий, приуроченных к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Акция уже стартовала 21 июня в Москве. В Елоховском Богоявленском кафедральном соборе российской столицы сейчас горят Свечи Памяти всех бывших советских республик, городов-героев и городов воинской славы России. Также в соборе состоялось поминальное богослужение.

В московской акции "Свеча Памяти" приняли участие ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, Герои СССР и РФ, представители всех официальных религиозных конфессий России, члены молодёжных активов, сенаторы, депутаты, а также представители субъектов РФ, которые передали Свечу Памяти из Елоховского собора другим духовным центрам Москвы — Соборной мечети и Мемориальной синагоге.

В завершение участники церемонии отдали дань памяти погибшим в ВОВ, посетив Парк Победы на Поклонной горе и возложив цветы к Вечному Огню.

Помимо этого, все желающие россияне и те, кто проживает за границей, могут принять участие в акции "Свеча Памяти — онлайн". Возможность зажечь свечу в память о погибших в Великой Отечественной войне есть у каждого, кому дорога память о самоотверженных защитниках Родины и жертвах фашизма. Для этого достаточно опубликовать фото в соцсетях с хештегом #свечапамяти.

"Акция "Свеча памяти" очень важна для людей, которые наблюдают что происходит на Украине. Ребята, которые сегодня воюют и погибают за Родину, тоже имеют отношение к 22 июня. И зажигая очередную свечу, мы должны думать и о погибших на фронтах Великой Отечественной Войны, и о тех, кто сегодня защищает нашу страну на передовой. Такие акции дорогого стоят", — сказал руководитель Центрального Исполкома Общероссийской организации "Офицеры России", генерал-лейтенант Александр Михайлов.

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