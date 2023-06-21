Жительница Томска рассказала, что заработала на последний iPhone всего за две недели на грибной ферме в Англии

2:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Жительница Томска Виолетта вместе с мужем Владиславом неожиданно сами для себя приняли предложение бывшего одноклассника мужчины и отправились за заработки в Англию. Рассказ девушки опубликовало издание Комсомольская правда — Томск.

Фото: pixabay.com

Супруги за два месяца оформили нужные документы в агентстве, которое занимается отправкой жителей РФ на сельскохозяйственную подработку за рубеж. Паре дали рабочую визу в Англию на полгода.

Спустя время ребята прибыли в небольшой английский городок Гул в составе группы из пяти россиян, приехавших туда из разных точек страны.

Работников из России поселили в хорошие коттеджи, а не в вагончики в поле. Через неделю россияне после короткого инструктажа начали работать. Ребята трудились на грибной ферме, занимаясь поначалу взвешиванием продукции, раскладыванием её по ящикам и упаковкой. Позже, когда они "набрали скорость", им доверили сбор грибов.

Девушка призналась, что работодатели требовали довольно много, но она неплохо справлялась, начав получать до 700 фунтов в неделю. Муж её работал медленнее, и его заработок был около 450 фунтов.

"Здесь другое соотношение доходов и расходов. Дома у нас порой вся зарплата уходила на траты, а здесь — вроде бы, у тебя и минимальная оплата труда, но тебе хватает и на жизнь, и на то, чтобы делать накопления. Ты можешь откладывать и даже машину купить. Я приобрела последний на тот момент iPhone, 13-й, заработав на него всего за 2 недели", — рассказала омичка.

Пара призналась, что работать приходилось много — 6 дней в неделю по 11 часов. Вставать им приходилось в 4 утра, а сама работа начиналась уже в 6 часов. Однако пара неплохо заработала и ещё смогла посмотреть Британию во время 14-дневного отпуска, в которой их опустили через 3 месяца работы.

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