В Мариуполе парень и девушка обвинили военнослужащих РФ в разрушении города. После молодых людей заставили публично извиниться на камеру.
Инцидент произошёл в общественном транспорте Мариуполя. Молодые люди выкрикивали лозунги: "Слава Украине!" и заявляли, что Россия виновата в разрушении города и смертях его жителей. Все эти нападки были обращены к военнослужащему РФ, который снимал всё происходящее на камеру телефона.
Позже появилось видео, на котором парень и девушка на фоне российского флага извиняются за свои слова и говорят о том, что с приходом РФ в Мариуполе стали строить красивые дома и отправлять детей в оздоровительные лагеря.
Ранее Владимир Путин поинтересовался у военкоров, должна ли российская армия дойти до Киева.
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