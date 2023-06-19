Парня и девушку из Мариуполя заставили публично покаяться за слова о том, что Россия разрушила город

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В Мариуполе парень и девушка обвинили военнослужащих РФ в разрушении города. После молодых людей заставили публично извиниться на камеру.

Фото: infobae.com

Инцидент произошёл в общественном транспорте Мариуполя. Молодые люди выкрикивали лозунги: "Слава Украине!" и заявляли, что Россия виновата в разрушении города и смертях его жителей. Все эти нападки были обращены к военнослужащему РФ, который снимал всё происходящее на камеру телефона.

Позже появилось видео, на котором парень и девушка на фоне российского флага извиняются за свои слова и говорят о том, что с приходом РФ в Мариуполе стали строить красивые дома и отправлять детей в оздоровительные лагеря.

Ранее Владимир Путин поинтересовался у военкоров, должна ли российская армия дойти до Киева.

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Мариуполь . Драмтеатр внутри. к строительству готов .