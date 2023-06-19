Охлобыстин считает, что сторонники "похабного мира" что-то знают, но с народом не делятся

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин считает, что победой для россиян станут бесконечные военные действия.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Звезда сериала "Интерны" упрекнул депутатов, которые, по его словам, слишком поздно начали "бузить" и говорить правду.

Артист уверен, что сторонниками "похабного мира" являются крупные управленцы и бизнесмены.

"То ли они что-то знают, но с народом не делятся", — предположил Охлобыстин.

Он отметил, что злоключения элит, которые остались без отдыха в Монако, мотивируют боевой энтузиазм россиян.

"Если это оформится в тенденцию, то в общественном сознании прочно укоренится образ победы, как бесконечных военных действий. Пусть тяжело, но тяжело всем. Простому человеку не привыкать, а элитам так и надо", — написал Охлобыстин в своём Telegram-канале.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что "Запад походу обломался".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.