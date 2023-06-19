Иван Охлобыстин считает, что победой для россиян станут бесконечные военные действия.
Звезда сериала "Интерны" упрекнул депутатов, которые, по его словам, слишком поздно начали "бузить" и говорить правду.
Артист уверен, что сторонниками "похабного мира" являются крупные управленцы и бизнесмены.
"То ли они что-то знают, но с народом не делятся", — предположил Охлобыстин.
Он отметил, что злоключения элит, которые остались без отдыха в Монако, мотивируют боевой энтузиазм россиян.
"Если это оформится в тенденцию, то в общественном сознании прочно укоренится образ победы, как бесконечных военных действий. Пусть тяжело, но тяжело всем. Простому человеку не привыкать, а элитам так и надо", — написал Охлобыстин в своём Telegram-канале.
Ранее Иван Охлобыстин заявил, что "Запад походу обломался".
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