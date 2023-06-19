Турист рассказал, как западная пропаганда использует Youtube против России

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Антироссийская пропаганда в странах Запада набирает обороты. Под влияние попадает и русскоязычное население. Об этом заявил турист Алексей, который путешествовал по Европе.

Фото: Минздрав РФ

Он отметил, что видеохостинг Youtube показывал такие ролики, которые нельзя увидеть на территории России. Таким образом настроен алгоритм: если у человека есть аккаунт на русском языке, а место нахождения не Россия, то контент появляется "с протестной повесточкой", рассказал мужчина.

За рубежом антироссийская пропаганда зомбирует не только россиян, но и местных жителей, отметил Алексей.

"Не смотрите Youtube за границей", — резюмировал россиянин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.