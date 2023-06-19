Володин предупредил, что у сбежавших от СВО россиян истекает время для возвращения

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Граждане России, которые покинули родину после объявления о начале спецоперации в феврале 2022 года, продолжают возвращаться домой, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Фото: РИА Новости

За границей им пришлось столкнуться с огромными расходами на проживание, безработицей и русофобией, отметил он.

"Многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту. Когда уезжали, думали, что смогут тихо-спокойно отсидеться. Оказалось не так. Работу не дают. Детей травят в школах", - подчеркнул Володин в своём Telegram-канале.

К тому же, добавил он, всё чаще можно услышать призывы изолировать мигрантов из России в концлагерях, как людей, представляющих опасность для общества.

"Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра может её уже не быть", - резюмировал политик.

Ранее секретарь Совбеза РФ заявил, что Россию больше ничего не удерживает от уничтожения западных кабелей связи, проложенных по дну Атлантики.

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