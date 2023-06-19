Определённые запахи привлекают летающих насекомых и кровососущих. О них рассказало издание Сurrent Biology.
Исследователи отмечают, что насекомые проявляют наибольшую активность вечером. В это время определённые резкие запахи специй и эфирных масел могут отпугнуть некоторых кровососущих. Однако существуют ароматы, которые, наоборот, усиливают привлекательность для них. Группа учёных, используя инфракрасные камеры движения, отслеживала перемещение голодных особей насекомых.
Исследователи обнаружили, что комары проявляли наибольший интерес к людям, выделяющим ароматы карбоновых кислот, которые, вероятно, образуются микробами на коже. Эксперты предполагают, что насекомых привлекает не отдельное вещество, а смесь компонентов, выделяемых человеком.
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