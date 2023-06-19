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Эксперт Шапкин назвал гражданам РФ пять продуктов, которые не подделывают

1:08
Общество

С откровенными подделками и некачественными продуктами на российском рынке постоянно борются Роспотребнадзор, полиция и общественные организации, однако зло пока полностью искоренить не удаётся. О том, какие продукты не подделывают и как обезопасить себя от фальсификата, рассказал глава национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с aif.ru.

Эксперт Шапкин назвал гражданам РФ пять продуктов, которые не подделывают
Фото: naked-science.ru

Эксперт считает, что подделкой можно назвать любые махинации с составом, качество и весом продукта. Можно подделать многое, но обманывать пытаются там, где есть экономическая выгода от столь рискованного шага, пояснил он.

Специалист назвал пять продуктов, которые можно покупать уверенно, так как подделывать их не имеет смысла. Это каменная соль, мука, сахар, крупы и яйца.

Лучше всего брать простые продуты и самостоятельно готовить дома. Покупать готовую еду и полуфабрикаты, если нет желания нарваться на подделку и на некачественный продукт, не стоит, заключил собеседник издания.

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Смотри Что Ты Ешь! 5 Продуктов, Подмену Которых Мы Не Замечаем
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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