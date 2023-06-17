Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: проведение ПМЭФ-2023 — это "пир во время чумы"

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выразил мнение о том, что ПМЭФ-2023 — это "пир во время чумы".

Фото: acssi.am

По его словам, проводимое в Санкт-Петербурге мероприятие совершенно не имеет отношения к экономике, а организовали его для представителей российской элиты.

По словам Пригожина, это имеет отношение к светской жизни и к тем тусовкам, которые проводили в своё время в Лондоне.

Корреспонденты информационного издания "Новый день" попросили главу "музыкантов" прокомментировать информацию о том, что в рамках ПМЭФ ему был присвоен статус "трендсеттера года". Пригожин заявил, что подобное сравнение неверное. Тренды задают сейчас только русские солдаты и русский народ, отметил руководитель "оркестра".

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