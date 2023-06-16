МК: россиянке предъявили счёт в размере 10 млн евро после конфликта с украинцами в Германии

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Россиянка Алёна Дирксен уже 20 лет живёт в Германии. Женщина владеет рестораном "Родина", на котором висит триколор. Однако это не нравится местной власти. В 2022 году её обвинили в публикации видео, на котором она якобы призвала Москву нанести удар по Дрездену. Дирксен отрицала обвинения, а сам ролик назвала фальшивкой. После этого женщине начали поступать угрозы не только со стороны немцев, но и от украинцев.

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency

"Скорее всего на меня пытаются найти какой-то компромат, так как полиция неофициально интересовалась моей поездкой в Россию и о том, общалась ли я там с журналистами", — рассказала она в беседе с "МК".

Более того, после скандала страховая компания внезапно предъявила Дирксен несуществующую задолженность в размере двух тысяч евро. Затем сумма выросла до 13 тысяч, позже — до 87 тысяч. На данный момент долг россиянки составляет 10 миллионов евро.

"Все мои счета заблокированы. Но у меня никогда не было таких долгов, годовая прибыль ресторана составляет всего 40 тысяч евро", — рассказала она.

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