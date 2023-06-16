Профессор Чепурнов назвал простой действенный способ защиты от комаров

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Pravda.Ru рассказал об эффективных методах защиты от комаров. Он также объяснил, почему данные насекомые сторонятся некоторых лиц.

Фото: pixabay.com

Энергичные люди, которые выделяют много адреналина, меньше подвержены атакам комаров. Насекомые выбирают тех, чей запах для них привлекателен. Комары могут обнаружить человека на расстоянии 100 метров, если уловят тот самый аромат.

"Замечал ситуацию, когда люди с высокой энергетикой, которые всё время куда-то мчатся, намного реже подвергаются укусам комаров. И это, безусловно, связано с тем, какие исходят флюиды от организма, от тела человека. Комары и вообще насекомые всё это хорошо чувствуют", — рассказал Чепурнов.

Он рекомендовал следующий метод защиты от кровососов: нужно положить платочек на муравейник, а потом протереть им кожу. Комары такого человека не атакуют. Также можно купить муравьиный спирт в аптеке, развести его пополам с водой и с пульверизатора периодически брызгать на себя. Однако жидкость быстро испаряется, и эффект длится только 10-15 минут. Поэтому процедуру обработки кожи можно повторять.

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Защита от комаров в лесу, авторский метод