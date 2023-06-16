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Экономист Добромыслов объяснил, есть ли смысл получать накопительную пенсию раньше срока

1:14
Общество

Руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России, кандидат экономических наук Константин Добромыслов сообщил, что россияне вправе оформить получение накопительной части пенсии раньше выхода на пенсию. Однако её размер настолько мал, что мало кто этим пользуется.

Экономист Добромыслов объяснил, есть ли смысл получать накопительную пенсию раньше срока
Фото: voenflot.ru

"Накопительная пенсия настолько маленькая, что человек сам на неё не пойдёт. Она составляет около полутора-двух тысяч рублей", — рассказал он.

Специалист напомнил, что в России есть общепринятые правила начисления выплат после выхода на пенсию. Также в законопроекте чётко прописан возраст для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет. Добромыслов отметил, что несмотря на незавершённый переходный период, в законе прописаны некоторые категории граждан, которые имеют право выхода на пенсию раньше срока. Об этом сообщает Телеканал "360".

"Есть категория лиц, которые могут досрочно выходить на пенсию, это связано с вредными, опасными работами. Есть ряд лиц, которые выходят немного раньше на пенсию по выслуге лет", — уточнил он.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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