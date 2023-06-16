Министр труда России Антон Котяков заявил, что возглавляемое им ведомство не поддерживает установление в Трудовом кодексе шестидневной рабочей недели. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
Котяков подчеркнул, что по соглашению сторон можно регулировать рабочее время с соответствующей оплатой, а также миксовать дистанционную работу с традиционными трудовыми отношениями.
Министр добавил, что необходимо делать больший акцент на регулировании подобных отношений. Для этого работодатель должен находиться в персональном диалоге с работником.
Если работа предполагает выход за стандартные 40 часов в неделю, то она должна оплачиваться дополнительно.
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