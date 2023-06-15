Современные изобретения помогут женщинам справиться с проблемами, с которыми они сталкиваются жарким летом.
Для предотвращения натирания кожи внутренней части бёдер девушкам предложили бандалеты (или бандалетки) с силиконовой обработкой. Девайс напоминает манжеты чулок.
Ранее рассказывалось об изобретении, которое изменило жизнь домохозяек.
Чтобы ветер не задирал подолы, придумали утяжелители для женских юбок. Полоска плотной тяжёлой ткани пришивается к подолу и не позволяет юбкам взлетать.
Как сообщает iReactor, полезны женщинам будут и силиконовые подкладки для лямок, которые спасают плечи от натирания.
Достойным изобретением стали вкладыши от пота, которые приклеиваются к одежде. Они хорошо впитывают влагу и незаметны под одеждой.
Дамы также оценят портативный вентилятор. Он поможет освежиться и сохранить макияж.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.