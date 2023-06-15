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Названы "девайсы", которые облегчат жизнь женщин в жаркую погоду

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Общество

Современные изобретения помогут женщинам справиться с проблемами, с которыми они сталкиваются жарким летом.

Названы "девайсы", которые облегчат жизнь женщин в жаркую погоду
Фото: pixabay.com

Для предотвращения натирания кожи внутренней части бёдер девушкам предложили бандалеты (или бандалетки) с силиконовой обработкой. Девайс напоминает манжеты чулок.

Ранее рассказывалось об изобретении, которое изменило жизнь домохозяек.

Чтобы ветер не задирал подолы, придумали утяжелители для женских юбок. Полоска плотной тяжёлой ткани пришивается к подолу и не позволяет юбкам взлетать.

Как сообщает iReactor, полезны женщинам будут и силиконовые подкладки для лямок, которые спасают плечи от натирания.

Достойным изобретением стали вкладыши от пота, которые приклеиваются к одежде. Они хорошо впитывают влагу и незаметны под одеждой.

Дамы также оценят портативный вентилятор. Он поможет освежиться и сохранить макияж.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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