Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе не планируют запрещать движение на электросамокатах. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу НТВ.
Градоначальник подчеркнул, что будет бороться с нарушением правил дорожного движения, но не будет запрещать.
Собянин предложил подключить к регулированию движения указанного транспорта искусственный интеллект. Что касается запрета, то оно нецелесообразно в связи с тем, что многие москвичи добираются на электросамокатах до работы.
Напомним, в начале марта 2023 года правительство России постановило внести изменения в ПДД, касающиеся использования электросамокатов и прочей аналогичной техники.
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