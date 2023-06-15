Мэр Москвы не станет запрещать движение электросамокатов в столице

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе не планируют запрещать движение на электросамокатах. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу НТВ.

Фото: https://roszdravnadzor-os.ru/mer-moskvy-sergej-sobyanin-rasskazal-o-pervyh-merah-podderzhki-proizvoditelej-lekarstv/

Градоначальник подчеркнул, что будет бороться с нарушением правил дорожного движения, но не будет запрещать.

Собянин предложил подключить к регулированию движения указанного транспорта искусственный интеллект. Что касается запрета, то оно нецелесообразно в связи с тем, что многие москвичи добираются на электросамокатах до работы.

Напомним, в начале марта 2023 года правительство России постановило внести изменения в ПДД, касающиеся использования электросамокатов и прочей аналогичной техники.

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