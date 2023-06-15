В Подмосковье в законную силу вступил приговор в отношении 23-летнего выходца из Среднеазиатских республик, признанного виновным в спонсировании террористической организации. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".
Сотрудники следственных органов установили, что преступник был последователем террористической идеологии. Он при помощи банковских карт собирал денежные средства, которые направлял членам преступной группировки.
Было установлено, что злоумышленник перевел бандитам денежные средства на сумму свыше 300 тыс. рублей. Также он размещал материалы, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности.
Рассмотрев материалы дела, 2-ой Западный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил его к лишению свободы на срок 18 лет.
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