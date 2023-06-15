Мужчины в Калининграде пытались выяснить, чья фамилия более украинская. Спор закончился мордобоем.
Мужчины с фамилиями Свинко и Хохол схлестнулись в рукопашном бое после распития спиртных напитков. Дискуссия об этимологии украинских фамилий переросла в драку.
Свинко утверждал, что хохлами называют украинцев, а его оппонент по фамилии Хохол заявил, что окончание "ко" свидетельствует об украинских корнях носителя такой фамилии.
Рукоприкладство закончилось госпитализацией мужчины с фамилией Хохол.
Ранее сообщалось, что футболист Дмитрий Хохлов судится с иностранной социальной сетью за то, что она банит его аккаунт, принимая его фамилию за оскорбления в адрес украинцев.
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