Свинко и Хохол устроили жёсткую драку в Калининграде из-за своих фамилий

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Мужчины в Калининграде пытались выяснить, чья фамилия более украинская. Спор закончился мордобоем.

Фото: publicdomainpictures. net

Мужчины с фамилиями Свинко и Хохол схлестнулись в рукопашном бое после распития спиртных напитков. Дискуссия об этимологии украинских фамилий переросла в драку.

Свинко утверждал, что хохлами называют украинцев, а его оппонент по фамилии Хохол заявил, что окончание "ко" свидетельствует об украинских корнях носителя такой фамилии.

Рукоприкладство закончилось госпитализацией мужчины с фамилией Хохол.

Ранее сообщалось, что футболист Дмитрий Хохлов судится с иностранной социальной сетью за то, что она банит его аккаунт, принимая его фамилию за оскорбления в адрес украинцев.

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Как сделали украинские фамилии (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)