Работники воронежского бара "Понеслось" не позволили отдыхать в заведении мужчине, который вернулся из зоны военной спецоперации на Украине. Соответствующее видео появилось в Сети.
В качестве причины отказа пропускать участника СВО в помещение менеджер назвал военную форму. Он подчеркнул, что в баре существуют правила дресс-кода. Ещё в заведении проигнорировали бронь.
Автор кадров попытался поговорить с охранником, у которого на рукаве была нашивка с символом спецоперации Z. Мужчина скрыл часть лица маской и сказал, что никаким образом не связан с руководством бара. После этого сотрудник покинул помещение.
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