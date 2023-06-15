В Воронеже участника СВО не пустили в бар из-за военной формы

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Работники воронежского бара "Понеслось" не позволили отдыхать в заведении мужчине, который вернулся из зоны военной спецоперации на Украине. Соответствующее видео появилось в Сети.

Фото: redstar.ru

В качестве причины отказа пропускать участника СВО в помещение менеджер назвал военную форму. Он подчеркнул, что в баре существуют правила дресс-кода. Ещё в заведении проигнорировали бронь.

Автор кадров попытался поговорить с охранником, у которого на рукаве была нашивка с символом спецоперации Z. Мужчина скрыл часть лица маской и сказал, что никаким образом не связан с руководством бара. После этого сотрудник покинул помещение.

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