Виртуальный Жириновский на ПМЭФ призвал забыть про Украину и начать заботиться о своих гражданах

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

"Оживлённый" с помощью нейросети Владимир Жириновский рассказал, как Россия должна поступить с Украиной.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Покойный лидер ЛДПР высказался на Петербургском международном экономическом форуме. Это стало возможным благодаря презентованной нейросети "Жириновский".

Виртуальный политик назвал Украину политическим болотом и призвал прекратить мучиться с этой страной.

"Нужно перестать кормить эту страну, закрыть границы забыть про неё. Россия должна заботиться о своих гражданах, не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами", — заявил нейросетевой Владимир Вольфович.

Ранее сообщалось, что Жириновский предсказал судьбу Ивана Урганта и Максима Галкина*.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Жириновский в декабре 2021 года