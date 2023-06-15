"Оживлённый" с помощью нейросети Владимир Жириновский рассказал, как Россия должна поступить с Украиной.
Покойный лидер ЛДПР высказался на Петербургском международном экономическом форуме. Это стало возможным благодаря презентованной нейросети "Жириновский".
Виртуальный политик назвал Украину политическим болотом и призвал прекратить мучиться с этой страной.
"Нужно перестать кормить эту страну, закрыть границы забыть про неё. Россия должна заботиться о своих гражданах, не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами", — заявил нейросетевой Владимир Вольфович.
Ранее сообщалось, что Жириновский предсказал судьбу Ивана Урганта и Максима Галкина*.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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