Кашеварова передаст Лепсу и Баскову сведения о подбитых танках: Посмотрим, будут ли платить

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Анастасия Кашеварова отреагировала на заявление Григория Лепса и Николая Баскова, которые пообещали платить по миллиону рублей за подбитый танк. Журналистка уже знает, кому отдать деньги.

Фото: https://smotrim.ru/

Кашеварова заявила, что готова предоставить Лепсу и Баскову информацию о подбитых танках. Певцы в рамках ПМЭФ пообещали поощрять военнослужащих ВС РФ за уничтожение техники противника.

"У меня парни 3 танка подбили, готова каждый день представлять подтверждения, давайте бабки обещанные… Посмотрим, будут ли платить", — написала Анастасия в своём Telegram-канале.

Журналистка отметила, что первым с такой инициативой выступил Иван Охлобытин. Актёр, по словам Кашеваровой, предложил сделать её посредником в этом деле.

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