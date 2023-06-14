Медведи были замечены около Дивногорска в Красноярском крае. Внимание животных привлекла буква Z на горе перед городом, сообщает издание prmira.ru.
Видео, на котором рядом с буквой бродят двое медведей, опубликовал в соцсетях местный житель. При этом он утверждает, что косолапых было четверо.
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