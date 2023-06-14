Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Медведи побродили по букве Z на горе в Дивногорске
Украинцы хотят установить фонтан-памятник акуле, которая убила туриста из РФ
Die Weltwoche: Зеленский мог ликвидировать исполнителей теракта против "Северного потока" в 2022 году
Диетолог Зухра Павлова рассказала о главных правилах похудения
Goal: Лукаку полетел в Саудовскую Аравию для подписания контракта
Новый кроссовер Lada X-Cross 5 представлен в Санкт-Петербурге
Илон Маск говорит, что "ESG - это дьявол"
США просят автопроизводителей не соблюдать закон о независимом ремонте в Массачусетсе
Политолог Безпалько указал на эпатаж заявлений Лукашенко, который предрёк скорое завершение СВО

Директор Ягодного союза рассказала, как отличить краснодарскую черешню от импортной

1:03
Общество

Генеральный директор Ягодного союза, генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий рассказала, как отличить краснодарскую черешню от импортной.

Директор Ягодного союза рассказала, как отличить краснодарскую черешню от импортной
Фото: riafan.ru

По словам эксперта, краснодарская черешня практически не представлена на рынке в Центральной России. Чаще всего её продают на открытых рынках Краснодарского края. Также Козий отмечает, что многие продавцы говорят покупателям, что они торгуют кубанской черешней, скрывая реальное происхождения ягоды. Об этом сообщает сайт aif.ru

В целом в России объём выращивания черешни составляет всего 5-10 процентов от общего объёма рынка. Основная доля ягод импортная. В частности, её привозят из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Молдовы и Сербии.

Что касается вишни, то её, как и черешни, на отечественном рынке совсем мало представлено, подчёркивает специалист.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Польза черешни
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Русские в шоке: турки начали хамить в отелях

Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.

"Царьград": турки начали избирательно хамить в отелях туристам из России
Граждане РФ шокированы курортами черноморского побережья: вернулись из "другой" Турции
"Другая Турция": россияне разочарованы курортами черноморского побережья
Сразу 10 бомбардировщиков Ту-95мс вылетели на место удара по Украине
Никакого хамства: турэксперты раскрыли правду об отношении турков к русским
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Раскрыт смысл слов Путина о санитарной зоне на Украине
Рынок в ожидании курорта-гиганта для русских туристов — Юрий Барзыкин
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Последние материалы
Украинцы хотят установить фонтан-памятник акуле, которая убила туриста из РФ
Жевательная прохлада: новый лёд покорил сердца миллионов
Die Weltwoche: Зеленский мог ликвидировать исполнителей теракта против "Северного потока" в 2022 году
Диетолог Зухра Павлова рассказала о главных правилах похудения
Goal: Лукаку полетел в Саудовскую Аравию для подписания контракта
Новый кроссовер Lada X-Cross 5 представлен в Санкт-Петербурге
Илон Маск говорит, что "ESG - это дьявол"
США просят автопроизводителей не соблюдать закон о независимом ремонте в Массачусетсе
Политолог Безпалько указал на эпатаж заявлений Лукашенко, который предрёк скорое завершение СВО
Шпионские фотографии Audi RS 6 Avant
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников