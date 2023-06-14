Директор Ягодного союза рассказала, как отличить краснодарскую черешню от импортной

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Генеральный директор Ягодного союза, генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий рассказала, как отличить краснодарскую черешню от импортной.

Фото: riafan.ru

По словам эксперта, краснодарская черешня практически не представлена на рынке в Центральной России. Чаще всего её продают на открытых рынках Краснодарского края. Также Козий отмечает, что многие продавцы говорят покупателям, что они торгуют кубанской черешней, скрывая реальное происхождения ягоды. Об этом сообщает сайт aif.ru.

В целом в России объём выращивания черешни составляет всего 5-10 процентов от общего объёма рынка. Основная доля ягод импортная. В частности, её привозят из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Молдовы и Сербии.

Что касается вишни, то её, как и черешни, на отечественном рынке совсем мало представлено, подчёркивает специалист.

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Польза черешни