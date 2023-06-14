Российские школьники будут допускаться к занятиям физкультурой только после разрешения врача

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно принятому недавно закону, теперь школьники в РФ смогут посещать уроки физкультуры только после того, как пройдут осмотр у врача.

Фото: pxhere. com

Как пишет newizv.ru, этот закон был принят после ряда трагических случаев, когда в прошлом и текущем годах жизнь нескольких школьников оборвалась во время выполнения упражнений на уроке.

Руководитель Лиги защиты пациентов Александр Саверский считает, что такой закон необходим, ведь он может помочь выявить наличие определённых проблем со здоровьем у ребёнка.

"Элементарный анамнез и ЭКГ дадут представление о состоянии ребенка. Выявить проблемы, посмотреть, что с сердцем, это уже большое дело. Вообще, речь идет о возврате качественной школьной медицины", — сказал Саверский.

Врач клиники "Мать и дитя" Маргарита Денисенко напомнила, что здоровье современных школьников из-за образа жизни, питания и экологии оставляет желать лучшего, поэтому дополнительная проверка перед занятиями физкультурой им точно не повредит, обезопасив детей и успокоив родителей и педагогов.

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