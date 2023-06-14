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РИАМО: врач РФ Неронов перечислил курорты, на которых существует риск заразиться дизентерией

1:17
Общество

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов перечислил популярные курорты, где отмечается высокий риск заражения дизентерией. Специалист также рассказал о первых симптомах болезни, на которые стоит обратить внимание.

РИАМО: врач РФ Неронов перечислил курорты, на которых существует риск заразиться дизентерией
Фото: Youtube

Неронов сообщил, что так называемая "болезнь грязных рук" очень распространена в Марокко, Турции, Египте и Тунисе. Число заболевших от дизентерийной палочки в этих странах очень большое, отмечает эксперт.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что туристам, которые находятся в вышеперечисленных странах, необходимо тщательно мыть руки, не пить проточную воду, не есть еду, приготовленную на улице. Также на время отдыха в этих странах стоит отказаться от употребления молочных продуктов и яиц.

Врач отметил, что при заражении дизентерией уже через два дня может появится тошнота и возникнуть боли в животе. Также для заболевания характерна высокая температура и понос со слизистыми выделениями.

"Если эти симптомы появились, то следует обратиться к врачу. И обязательно необходимо пить больше жидкости, желательно, чтобы это была подсоленная вода", — сказал Неронов в беседе с РИАМО.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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