Заместителя главврача больницы № 7 в Красноярске уволили из-за плохой работы травмпунктов. Об этом сообщила на заседании комитета по охране здоровья в региональном парламенте замминистра здравоохранения края, пишет издание prmira.ru.
Отмечается, что депутат Илья Зайцев посетил без предупреждения несколько травмпунктов в конце мая и подверг критике организацию их работы. Пожаловался он на огромные очереди, мусор и нехватку врачей.
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