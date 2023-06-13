Заместителя главврача в Красноярске уволили из-за больших очередей в травмпунктах

0:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместителя главврача больницы № 7 в Красноярске уволили из-за плохой работы травмпунктов. Об этом сообщила на заседании комитета по охране здоровья в региональном парламенте замминистра здравоохранения края, пишет издание prmira.ru.

Фото: ikn.kr

Отмечается, что депутат Илья Зайцев посетил без предупреждения несколько травмпунктов в конце мая и подверг критике организацию их работы. Пожаловался он на огромные очереди, мусор и нехватку врачей.

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ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ В ТРАВМПУНКТЕ