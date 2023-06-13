В Госдуме предложили изменить схему выдачи красных аттестатов школьникам

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Сергей Алтухов напомнил, что красный школьный аттестат может помочь будущего абитуриенту поступить в "вуз мечты", добавив в его копилку несколько заветных баллов "сверху" полученных на ЕГЭ.

Фото: РИА Новости

Каждый вуз самостоятельно решает, сколько баллов давать за наличие красного аттестата у школьника — где-то это может быть целый 15 дополнительных баллов, а у каких-то учебных заведений — всего 3.

Алтухов считает, что красный аттестат нужно вручать самым достойным учащимся, а для этого нужно изменить привычную схему получения заветной "корочки".

"Хорошо бы предусмотреть антикоррупционные механизмы. При выдаче медали необходимо учитывать не только оценки за 9-11 классы, нужно расширить критерии отбора лучших учащихся", — предложил Алтухов в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Под "расширенными критериями" предполагается участие в разных формах внешкольной деятельности: олимпиадах, конференциях, волонтёрских проектах, уточнил депутат.

"Это нужно, чтобы тихие хорошисты с большими связями не превращались по одному звонку сверху в золотых медалистов", — подчеркнул Алтухов.

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