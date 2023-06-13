Волгоградцы вынуждены копить больше пяти лет, чтобы купить квартиру: данные исследования

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперты составили список российских городов по доступности жилья для полной семьи с одним ребёнком. Сообщается, что учитывалась средняя зарплата по региону и январские цены на недвижимость.

Фото: Pravda.Ru

Специалисты поставили Волгоградскую область на 18 место. Исследование показало, что семья, которая не обременена долгами и состоит из трёх человек, включая несовершеннолетнего ребёнка, может накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров за пять лет. Отмечается, что стоимость недвижимости в регионе составляет чуть больше трёх миллионов рублей. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

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