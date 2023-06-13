В Москве в возрасте 50 лет скончался художник Виктор Ореханов, чьи картины выставлялись на Северном полюсе. Об этом сообщает ИА REGNUM.
Тело мужчины было обнаружено по адресу Большой Васильевский переулок в районе Хамовники. Предварительной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.
Ореханов родился в 1972 году. Долгие годы работал аналитиком и финансистом. Живописью начал заниматься в 2000 году.
Его картины выставлялись в Тбилиси, Гоа, Майами, Париже, Риге и даже на Северном полюсе.
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