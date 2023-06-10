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День России отметят в Театре Армии

1:58
Общество

В День России, 12 июня в 16.30 на Центральной лестнице Театра Российской Армии состоится концерт "Гордость моя — Россия".

День России отметят в Театре Армии
Фото: vp43.ru

Ведущими выступят народная артистка России Ольга Богданова и актёр театра и кино Тимур Еремеев. В исполнении артистов Театра Российской Армии и победителей патриотического смотра-конкурса для детей и юношества #ЯГоржусь, прозвучат любимые песни и стихи о России, Москве, песни-посвящения легендарным артистам Театра, и, конечно, о любви.

В 18.00 на Большой сцене состоится спектакль "Судьба одного дома" по произведениям авторов-фронтовиков о войне. Это истории о людях во время войны, их пути к миру, к победе, все вместе создающие масштабное полотно о Великой Отечественной войне. В спектакле заняты народная артистка РСФСР Алина Покровская (х/ф "Офицеры"), заслуженный артист России Сергей Колесников, молодые артисты Театра Армии.

В зрительском фойе со 2 июня открыта экспозиция "Маршруты Театра Армии, Театра для Армии", рассказывающая о поездках творческих бригад с 1940-х годов по настоящее время: фотографии и воспоминания артистов- участников фронтовых бригад о Великой Отечественной войне, премьеры Театра в эвакуации, послевоенные годы, выезды со спектаклями и концертными программами в места военных учений, дислокации наших военнослужащих, госпиталя, воинские части. Экспозиция охватывает географию поездок от Калининграда до Владивостока, в страны Европы и СНГ. Представлены фотографии поездок в горячие точки: Афганистан, Чечню, Сирию, на Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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