Юрист Константин Крохин объяснил, законно ли оставлять жителей многоквартирных домов без горячей воды на длительный срок.
Юрист объяснил, что в разные регионах России установлены свои нормативы, прописывающие допустимые сроки отключения горячей воды в МКД.
Ранее сообщалось, что россияне могут сэкономить на оплате ЖКУ, отказавшись от ненужных услуг.
"В Москве 10 дней, в каких-то регионах 15, где-то 21. В Советское время и в 90-тые годы было почти 30 дней. Все зависит от региона", — цитирует слова Крохина URA.RU.
Он отметил, что при назначении законного срока оставление людей без горячего водоснабжения учитывается состояние внешних и внутридомовых коммуникаций.
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