Юрист объяснил, на какой срок законно отключать горячую воду в МКД

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Юрист Константин Крохин объяснил, законно ли оставлять жителей многоквартирных домов без горячей воды на длительный срок.

Фото: https://img2.gorod.lv/images/news_item_in_cifs/pic/269405/big/goryachaya_voda.jpg?v=1463596675

Юрист объяснил, что в разные регионах России установлены свои нормативы, прописывающие допустимые сроки отключения горячей воды в МКД.

Ранее сообщалось, что россияне могут сэкономить на оплате ЖКУ, отказавшись от ненужных услуг.

"В Москве 10 дней, в каких-то регионах 15, где-то 21. В Советское время и в 90-тые годы было почти 30 дней. Все зависит от региона", — цитирует слова Крохина URA.RU.

Он отметил, что при назначении законного срока оставление людей без горячего водоснабжения учитывается состояние внешних и внутридомовых коммуникаций.

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Отключили горячую воду?