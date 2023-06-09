Белгородские власти рассказали о материальной помощи жителям приграничных районов

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители 15 населённых пунктов приграничной зоны Белгородской области, а также Грайворонского и Шебекинского округов, в которых был объявлен режим ЧС, получат единовременную денежную выплату в качестве государственной поддержки. Об этом сообщил замгубернатора области Иван Будлов.

Фото: t.me/ vvgladkov

Жителям временно запрещено въезжать на территорию этих населённых пунктов, чтобы не подвергать свои жизни опасности, пишет bel.ru.

Каждому жителю населённых пунктов из опубликованного перечня положена единовременная государственная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Будлов уточнил, что материальная помощь положена тем гражданам, которые были зарегистрированы здесь на момент объявления режима ЧС: для Шебекинского округа это 31 мая, а для населённых пунктов Грайворонского округа — 22 мая .

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