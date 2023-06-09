Жители 15 населённых пунктов приграничной зоны Белгородской области, а также Грайворонского и Шебекинского округов, в которых был объявлен режим ЧС, получат единовременную денежную выплату в качестве государственной поддержки. Об этом сообщил замгубернатора области Иван Будлов.
Жителям временно запрещено въезжать на территорию этих населённых пунктов, чтобы не подвергать свои жизни опасности, пишет bel.ru.
Каждому жителю населённых пунктов из опубликованного перечня положена единовременная государственная выплата в размере 10 тысяч рублей.
Будлов уточнил, что материальная помощь положена тем гражданам, которые были зарегистрированы здесь на момент объявления режима ЧС: для Шебекинского округа это 31 мая, а для населённых пунктов Грайворонского округа — 22 мая .
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