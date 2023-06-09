Юрист Краснов рассказал, сможет ли искусственный интеллект заменить судей и адвокатов

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Член общественной палаты города Москвы, почётный адвокат России, член высшего совета Сильной России Дмитрий Краснов рассказал, смогут ли дела рассматриваться при помощи искусственного интеллекта, без участия судьи.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

По мнению юриста, стандартные дела, носящие типичный характер и повторяющиеся изо дня в день, вполне могут рассматриваться искусственным интеллектом, освободив при этом судей и судебных приставов для других, более важный случаев.

Однако в обозримом будущем заменить искусственным интеллектом работников судебной системы точно не получится, уверен эксперт.

"Это не означает, что уже завтра судей заменят искусственным интеллектом и выносить решения будут машины. Каждое гражданское или уголовное дело имеет свои особенности и именно благодаря тому, что судья взвешивает все за и против, он действует не только по букве, но и по духу закона, а это машине недоступно", — сказал Краснов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Юрист добавил, что вообще пока никому не известно, будут ли решения искусственного интеллекта справедливее тех, что выносят люди, ведь на данный момент это настоящая "терра инкогнита" судебной системы. К тому же сегодня ИИ пока не способен быть полностью автономным, его действиями управляют люди.

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