Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
NYT: Спутники-шпионы США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед её разрушением
Арестович* предупредил украинцев о возможной неудаче: с этого начинается проигрыш в войне
Диетолог Алдонина рассказала, какие фрукты полезны для худеющих: абрикосы, грейпфруты и груши
Жесткая сцепка: почему каждому автовладельцу надо уметь ей пользоваться
Немецкий журналист Ронцхаймер заявил о совершенном измождении президента Зеленского
Кинолог Голубев рассказал, как социализировать щенка
Арестович* отчитал украинцев за шутки про съеденного акулой россиянина: Сами стали злом
Сомнолог Ковальзон объяснил, при каких двух условиях вырабатывается «гормон молодости» мелатонин
Врач Оксана Драпкина назвала стресс одним из факторов инфаркта у женщин

Юрист Краснов рассказал, сможет ли искусственный интеллект заменить судей и адвокатов

1:25
Общество

Член общественной палаты города Москвы, почётный адвокат России, член высшего совета Сильной России Дмитрий Краснов рассказал, смогут ли дела рассматриваться при помощи искусственного интеллекта, без участия судьи.

Юрист Краснов рассказал, сможет ли искусственный интеллект заменить судей и адвокатов
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

По мнению юриста, стандартные дела, носящие типичный характер и повторяющиеся изо дня в день, вполне могут рассматриваться искусственным интеллектом, освободив при этом судей и судебных приставов для других, более важный случаев.

Однако в обозримом будущем заменить искусственным интеллектом работников судебной системы точно не получится, уверен эксперт.

"Это не означает, что уже завтра судей заменят искусственным интеллектом и выносить решения будут машины. Каждое гражданское или уголовное дело имеет свои особенности и именно благодаря тому, что судья взвешивает все за и против, он действует не только по букве, но и по духу закона, а это машине недоступно", — сказал Краснов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Юрист добавил, что вообще пока никому не известно, будут ли решения искусственного интеллекта справедливее тех, что выносят люди, ведь на данный момент это настоящая "терра инкогнита" судебной системы. К тому же сегодня ИИ пока не способен быть полностью автономным, его действиями управляют люди.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ИИ готовится заменить все творческие профессии
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Финские пограничники встретили россиян с агрессией

Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.

TourDom: финский пограничник обвинил граждан РФ во лжи
Врач-диетолог Мансурова перечислила гражданам РФ продукты, которые нужно есть каждый день
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Теории и причины: акула жестоко расправилась с гражданином РФ в Хургаде
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
У туристов из РФ по количеству приобретённых страховок в 2023 году в лидеры вышла неожиданная страна
У туристов из РФ по количеству приобретённых страховок в 2023 году в лидеры вышла неожиданная страна
Последние материалы
Диетолог Алдонина рассказала, какие фрукты полезны для худеющих: абрикосы, грейпфруты и груши
Жесткая сцепка: почему каждому автовладельцу надо уметь ей пользоваться
Немецкий журналист Ронцхаймер заявил о совершенном измождении президента Зеленского
Кинолог Голубев рассказал, как социализировать щенка
Как построить дом мечты: пошаговая инструкция
Арестович* отчитал украинцев за шутки про съеденного акулой россиянина: Сами стали злом
Сомнолог Ковальзон объяснил, при каких двух условиях вырабатывается «гормон молодости» мелатонин
Врач Оксана Драпкина назвала стресс одним из факторов инфаркта у женщин
Рогов рассказал, сколько раз ВСУ пытались прорвать линию соприкосновения в Запорожской области
Гниль внизу авто: как от нее избавиться и предотвратить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников