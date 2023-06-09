Скончался известный режиссер документального и игрового кино Вячеслав Ребров

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Ушел из жизни режиссер документального и игрового кино Вячеслав Ребров. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Фото: Pixabay

Ребров родился в 1945 году. Учился в Строгановском училище, а в 1980 году окончил киноведческий факультет ВГИКа.

С 1964 году работал на киностудии имени Горького в должности ассистента художника и художника комбинированных съемок на фильмах "Гостья из будущего", "Мраморный дом", "Варвара-краса, длинная коса", "Всадник с молнией в руке", "Похищение века", "Замурованные в стекле" и других. Художник-постановщик фильма "Ночь длинных ножей".

Среди наиболее известных его документальных картин — "Мы вернёмся с Победой!…", "Горькие плоды Победы", "Один из районов Москвы", "Дорогами Севера", "Сегодня и завтра Архангельского края", "Дороги России".

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