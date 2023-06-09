Путин не считает целесообразным возврат к советской системе образования

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Президент России Владимир Путин заявил, что стране не требуется "простое" возвращение к советской системе образования.

Фото: РБК

Глава государства убежден, что также необходимо использовать все самое лучшее из мирового опыта и на основании этого создавать своё.

При этом президент не исключил возможность заимствования и из советской системы, однако это должно быть выборочным, "талдычить" устаревшие постулаты не следует.

Путин подчеркнул, что нужно опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но при этом смотреть вперёд и двигаться вперёд.

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