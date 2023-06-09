Президент России Владимир Путин заявил, что стране не требуется "простое" возвращение к советской системе образования.
Глава государства убежден, что также необходимо использовать все самое лучшее из мирового опыта и на основании этого создавать своё.
При этом президент не исключил возможность заимствования и из советской системы, однако это должно быть выборочным, "талдычить" устаревшие постулаты не следует.
Путин подчеркнул, что нужно опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но при этом смотреть вперёд и двигаться вперёд.
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