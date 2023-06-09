Юный леопард в Приморье выпущен в дикую природу

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Программа реинтродукции леопардов в Приморском крае продвигается по плану. Недавно в центре реабилитации был выпущен в дикую хищник по имени Leo 260M. Это событие состоялось в Уссурийском заповеднике в рамках программы по возрождению популяции леопардов в Приморье.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Земля_леопарда

Забота о малыше вызвала большое волнение среди специалистов из нацпарка "Земля леопарда" и местных жителей Приморского края. Ведь Leo 260M вырос не в дикой тайге, не учился у своей матери охотиться на оленей и находить укрытие, а провёл свои первые годы в большом огороженном участке леса.

Однако, как сообщили в пресс-службе "Земли леопарда", леопард отлично осваивается. Вначале он исследовал новую территорию, затем успешно поймал оленя и насытился. Теперь он направился к удобному месту обитания сородичей, где есть скалы и пещеры. Вероятно, именно там он обоснуется, хотя, возможно, ему потребуется время, чтобы изучить новую местность, пишет vostokmedia.com.

Стоит отметить, что после выпуска Leo 260M в дикую природу его перемещения отслеживают с помощью спутникового ошейника. Учёные из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и инспекторы "Земли леопарда" наблюдают за ним всё время.

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