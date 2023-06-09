Представители Роспотребнадзора по Пермскому краю заявили, что за неделю клещи напали на 1652 местных жителей.
По информации properm.ru, всего за сезон жертвами насекомых стали 7674 жителя региона. Среди них специалисты зафиксировали 1525 детей.
Эксперты изучили клещей, которые напали на граждан, и выяснили, что 36,1% насекомых заражены иксодовым боррелиозом, 2,6% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,2% — энцефалитом.
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