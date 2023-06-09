В Пермском крае за неделю от клещей пострадали более 1,6 тысячи граждан

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Представители Роспотребнадзора по Пермскому краю заявили, что за неделю клещи напали на 1652 местных жителей.

Фото: pixabay.com

По информации properm.ru, всего за сезон жертвами насекомых стали 7674 жителя региона. Среди них специалисты зафиксировали 1525 детей.

Эксперты изучили клещей, которые напали на граждан, и выяснили, что 36,1% насекомых заражены иксодовым боррелиозом, 2,6% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,2% — энцефалитом.

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