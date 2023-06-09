Охлобыстин о скорой победе России: "Запад походу обломался"

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин рассказал, что тревоги, вызванные событиями мирового масштаба, заставляют его забывать о женщинах и алкоголе.

Фото: Вадим Савицкий

Звезда сериала "Интерны" впечатлён тем что сейчас происходит в мире. Особенно, по признанию артиста, ему не дают покоя новости о войнах, катаклизмах, эпидемиях, лесных пожарах и ринопластике ягодиц Филиппа Киркорова.

Охлобыстин не сомневается, что Россия стоит на пороге победы.

"Запад походу обломался, победа России — дело времени, что вовсе не гарантирует её скорого благополучия. Европа ожидаемо сливает украинцев", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Высказался Охлобыстин и о событиях в дружественных России странах.

"Китай тихонько, пердячим паром, подбирается к Тайваню. У Ирана волшебным образом произошёл прорыв в науке, и они изобрели гиперзвуковые ракеты, отчего в Израиле все на нервах", — поделился своим видением событий актёр.

Он считает, что мир сейчас переживает непростой исторический период.

Ранее Иван Охлобыстин объяснил, что последствием подрыва Каховской ГЭС станет голод.

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