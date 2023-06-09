В Москве скончался депутат первого созыва ГД РФ Валентин Татарчук

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве из жизни ушел депутат первого созыва Государственной думы России Валентин Татарчук. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Фото: https://minvr.gov.ru/upload/iblock/

Жизнь законодателя оборвалась в среду, 7 июня, ему было 85 лет. Татарчук скончался в своей квартире на Рублевском шоссе. В последнее время он тяжело болел. Причина смерти — онкологическое заболевание.

Экс-депутат родился в 1937 году. Он занимал должность директора Ляскельского комбината в Карелии, специализировавшегося на производстве бумаге. Также он руководил Соликамским целлюлозно-бумажным комбинатом имени 60-летия СССР в Перми.

В 1989 году стал народным депутатом СССР. В Верховном Совете СССР был заместителем Комиссии Совета Союза по вопросам развития промышленности.

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