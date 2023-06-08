ТАСС: В Москве задержали победителя "Битвы экстрасенсов" за намерение вступить в ряды ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве победителя "Битвы экстрасенсов" задержали по подозрению в намерении вступить в террористическую структуру, входящую в состав ВСУ.

Фото: https://vk.com/dmitriyburikov2

Стражи правопорядка задержали Дмитрия Бурикова, который стал победителем мистического шоу "Битва экстрасенсов" в 2012 году.

ТАСС сообщает, что оперативники задержали ещё минимум четырёх человек, которые, по версии следствия, планировали пополнить ряды ВСУ.

Отмечается, что в процессе обысков силовики обнаружили у подозреваемых холодное оружие, компьютеры, а также запрещённую нацистскую символику.

Ранее звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о причине затягивания СВО.

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