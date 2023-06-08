В Москве победителя "Битвы экстрасенсов" задержали по подозрению в намерении вступить в террористическую структуру, входящую в состав ВСУ.
Стражи правопорядка задержали Дмитрия Бурикова, который стал победителем мистического шоу "Битва экстрасенсов" в 2012 году.
ТАСС сообщает, что оперативники задержали ещё минимум четырёх человек, которые, по версии следствия, планировали пополнить ряды ВСУ.
Отмечается, что в процессе обысков силовики обнаружили у подозреваемых холодное оружие, компьютеры, а также запрещённую нацистскую символику.
Ранее звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о причине затягивания СВО.
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