Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-эндокринолог рассказала о признаках надвигающегося диабета
Врач-эндокринолог рассказала, какие сладости можно употреблять больному сахарным диабетом
Представили Lada Vesta Aura
Раскрытие воскрешенной "Волги": Появляется новая информация
Иностранцам может грозить запрет на вождение такси в России
Врач Меркулова рекомендовала носить солнцезащитные очки из-за риска онкологии
В России предлагается ужесточить наказание за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами наблюдения
Загадочный киноляп в фильме Меньшова "Любовь и голуби" связали с влиянием экстрасенсов
Врач-нефролог Андрей Бойко назвал первые признаки болезни почек

ТАСС: В Москве задержали победителя "Битвы экстрасенсов" за намерение вступить в ряды ВСУ

0:44
Общество

В Москве победителя "Битвы экстрасенсов" задержали по подозрению в намерении вступить в террористическую структуру, входящую в состав ВСУ.

ТАСС: В Москве задержали победителя "Битвы экстрасенсов" за намерение вступить в ряды ВСУ
Фото: https://vk.com/dmitriyburikov2

Стражи правопорядка задержали Дмитрия Бурикова, который стал победителем мистического шоу "Битва экстрасенсов" в 2012 году.

ТАСС сообщает, что оперативники задержали ещё минимум четырёх человек, которые, по версии следствия, планировали пополнить ряды ВСУ.

Отмечается, что в процессе обысков силовики обнаружили у подозреваемых холодное оружие, компьютеры, а также запрещённую нацистскую символику.

Ранее звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о причине затягивания СВО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Битва экстрасенсов заставка 13 сезон
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова

Врач-диетолог  Ирина Мансурова указала на важность употребления яиц, круп, овощей и других продуктов.

Врач-диетолог Мансурова перечислила гражданам РФ продукты, которые нужно есть каждый день
Гражданин РФ вернулся из Турции и удивился российским ценам на фрукты
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
Финские пограничники встретили россиян с агрессией
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
В Хургаде поймали акулу, которая растерзала россиянина
У туристов из РФ по количеству приобретённых страховок в 2023 году в лидеры вышла неожиданная страна
"Посмотрите на саму Васильеву!" — Кушанашвили заступился за Пугачёву после критики актрисы в её адрес
"Посмотрите на саму Васильеву!" — Кушанашвили заступился за Пугачёву после критики актрисы в её адрес
Последние материалы
ТАСС: В Москве задержали победителя "Битвы экстрасенсов" за намерение вступить в ряды ВСУ
Врач-эндокринолог рассказала, какие сладости можно употреблять больному сахарным диабетом
В крымском пансионате "Парковое" лишают недвижимости инвесторов, неугодных структуре "Газпрома"
Близнецы, рожденные 9 июня, противоречивы
Представили Lada Vesta Aura
Раскрытие воскрешенной "Волги": Появляется новая информация
Иностранцам может грозить запрет на вождение такси в России
Врач Меркулова рекомендовала носить солнцезащитные очки из-за риска онкологии
В России предлагается ужесточить наказание за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами наблюдения
Загадочный киноляп в фильме Меньшова "Любовь и голуби" связали с влиянием экстрасенсов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников