Основатель адвокатского кабинета Bona Fides Виктория Бессонова заявила, что алименты на содержание ребенка можно выплатить не только деньгами, но и недвижимым имуществом. Об этом сообщает Газета. Ru.
Эксперт отмечает, что можно заключить нотариальное соглашение и передать в счет уплаты алиментов сразу всю сумму или недвижимость. Можно закрыть любой период времени.
Стоит отметить, что если доход родителя увеличится до достижения ребенком совершеннолетия, то увеличится и размер алиментов, а значит суд может довзыскать разницу.
Если родители ребенка смогут договориться между собой, то алименты можно будет платить продуктами или одеждой.
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