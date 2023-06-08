Граждане России могут оплачивать алименты не только деньгами

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Основатель адвокатского кабинета Bona Fides Виктория Бессонова заявила, что алименты на содержание ребенка можно выплатить не только деньгами, но и недвижимым имуществом. Об этом сообщает Газета. Ru.

Фото: primamedia.ru

Эксперт отмечает, что можно заключить нотариальное соглашение и передать в счет уплаты алиментов сразу всю сумму или недвижимость. Можно закрыть любой период времени.

Стоит отметить, что если доход родителя увеличится до достижения ребенком совершеннолетия, то увеличится и размер алиментов, а значит суд может довзыскать разницу.

Если родители ребенка смогут договориться между собой, то алименты можно будет платить продуктами или одеждой.

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