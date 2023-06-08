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Психолог Пауль проинформировала, должны ли родители выбирать внеучебные занятия ребёнка

1:05
Общество

Родители играют самую важную роль в жизни ребёнка и на пути его становления. Многие специалисты указывают на то, что опекунам и родителям важно правильно понять интересы и талант ребёнка. По этому поводу высказалась педагог-психолог Алевтина Пауль.

Психолог Пауль проинформировала, должны ли родители выбирать внеучебные занятия ребёнка
Фото: pixabay.com

Эксперт подчеркнула, что детей может интересовать множество занятий, однако необходимо выявить хобби, где ребёнок по-настоящему увлечён. Пауль отметила, что родители должны поддержать своё чадо, даже если он не имеет больших успехов в этом деле.

Психолог рассказала, что талант может проявиться даже в повседневных вещах. Например, чтение, рисование, провождение времени с животными. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Ребёнок нуждается в постоянной поддержке и понимании со стороны родителей. Они должны помнить, что развитие таланта — это не забег, а процесс, который требует времени, терпения и инвестирования", — заключила эксперт.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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